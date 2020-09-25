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Anadolu Ajansı, TEKNOFEST 2020'yi tüm yönleriyle 13 dilde aktarıyor

AA Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Kızıldağ, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'nin "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının, etkinliği tüm yönleriyle dünyaya duyurduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST 2020'yi tüm yönleriyle 13 dilde aktarıyor

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'nin "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının, etkinliği tüm yönleriyle dünyaya duyurduğunu söyledi.

Kızıldağ ile beraberindeki AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, TEKNOFEST 2020'nin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

Şaban Kızıldağ, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, festivalde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AA'nın, TEKNOFEST'in düzenlenmeye başlandığı günden bu yana önemli bir paydaşı olduğuna işaret eden Kızıldağ, 3 yıldır festivalin hem yurt içi hem de yurt dışına aktarılması noktasında önemli görevler üstlendiklerini belirtti.

"Milli teknoloji hamlesi ve tam bağımsız Türkiye'nin ayak sesinin müjdesi" TEKNOFEST'in üçüncü etkinliğinin Gaziantep'te düzenlenmesinin heyecan verici olduğunu dile getiren Kızıldağ, "Anadolu Ajansı olarak, Türkiye'nin 100 yaşını doldurmuş ajansı olarak, bu etkinliğin global iletişim sponsorluğunu üstlenmekten büyük onur duyuyoruz. Türkiye her anlamda büyüyor, dönüşüyor ve değişiyor. Anadolu Ajansı da böylesi bir değişim ve dönüşüm sürecinin iletişim sponsoru olmaktan çok mutlu." diye konuştu.

"AA, kuruluşundaki sorumluluğu sürdürüyor"
Kızıldağ, AA'nın Cumhuriyet'ten önce kurulduğunu hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı doğru dille anlatabilmek ve hakikatleri ulaştırabilmek için Ajansı kurmuştu ve Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi olmuştu. Bugün bu değişim ve dönüşüm sürecinde milli teknoloji hamlesi de bunlardan birisi. Anadolu Ajansı aynı sorumlulukla görevini yerine getirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın TEKNOFEST'te gerçekleştirilen etkinlikleri tüm dünyaya aktardığını vurgulayan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin global haber ajansı olarak Anadolu Ajansı, haberleri 13 dilde yayımlıyor, 13 dilde bütün dünyaya duyuruyor. Burada bir şey yapıyor olabiliriz, burada bir şeyleri değiştiriyor olabiliriz ama bunun anlatılması da bir o kadar kıymet arz ediyor. Bundan dolayı 13 dilde yayın yapıyor olmamız ve organizasyonun sponsoru olmamız da bu anlamda çok büyük bir değer atfediyor."

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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