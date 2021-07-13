'Anadolu Aslanı' Kangal köpekleri için teknolojik tesis açıldı

"Anadolu Aslanı" adıyla ünü dünyaya yayılan Kangal köpeği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle teknolojik bir tesise kavuştu. Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, Bakan Varank tarafından açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Yüce Meclisimizden geçen Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilk uygulamasını Sivas'ta hayata geçirdik. Çiple dünyanın her yerinde takip edilecek Kangal köpeklerini, ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle koruma altına almaya başladık. Can Dost'larımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Sivas'ta önemli bir açılış gerçekleştirildi. Çobanların can yoldaşı Kangal köpeklerinin yetiştirilmesi, eğitimi ve korunmasını sağlayacak teknolojik bir proje hayata geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile İl Özel İdaresinin ortak finansmanıyla başlatılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim Ve Koruma Merkezi projesi başarıyla sonuçlandı.

Merkez'in açılışı için düzenlenen törene Bakan Varank'ın yanı sıra Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

"Türkiye'nin en büyüğü"

Varank tesisi, "Dün kanun yasalaştı. Bugün yeni Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun, Türkiye'nin en büyük, en modern, en güzel tesisini Sivas'tan ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah Bismillah." diyerek açtı.

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, çip takılan yavru bir köpeği görünce, "Diyelim ki ben bu köpeği buldum. Bu çipi okuttuğumda çip numarasını nereden kontrol edeceğim, devlet bunu kayıt altına mı alıyor?" diye sordu. Çipi takan veteriner hekim, "Evet, nereden geldiği, sahibinin kim olduğu, hangi aşıların yapıldığı görülüyor." şeklinde cevap verdi. Varank, çiplerin yerli olarak üretilmesiyle ilgili de çalışılmasını istedi.

Varank, yanında bulunan milletvekili Yılmaz'a dönerek "Yüce Meclis'te çıkardığınız kanunu ilk uygulayan biziz." diye konuştu.

Yılmaz'ın minik yavru için "isim verin" teklifi üzerine Varank, "Sivas'a özgün bir isim verelim." dedi. Beraberindekilerin farklı önerileri dinleyen Varank, yavru Kangala "Dost" ismini verdi.

- "Gelecek nesillere aktarılacak"

Ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Varank, "Burası Türkiye'ye örnek olacak çok değerli, endemik bir ırkın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için kurduğumuz bir tesis. Kangal köpekleri, emin, ehil ellerde yetiştirilecek. Eğitimleri yapılacak. Çipli takip sistemiyle dünyanın her tarafında takip edilebilecek." dedi.

ORAN Genel Sekreteri Kilci de projenin Sivas'ın turizm ve tanıtımına çok büyük katkısı olacağını vurgulayarak, "Kangal köpeği, ulusal manada bilinen bir marka. Bu Merkez'in uluslararası tanıtıma da büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ORAN'ın 5,3 milyon liralık desteğiyle toplam 8 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Kilci, "Modern veteriner kliniği ve yanında bir laboratuvar olacak. Laboratuvarda gerek Kangal köpeğinin olası hastalıklarının izlenmesi ve tedavisi gerekse de üniversiteler tarafından Kangal köpeği üzerinde çalışmalar yapılabilecek." diye konuştu.

Kilci, Merkez'de ziyaretçiler için bir de gösteri alanı bulunduğunu belirterek, ziyaretçiler kafeteryada otururken gösteri alanında da Kangal köpeği yavrularıyla çocukların etkileşim içinde olup köpekleri sevebileceklerini kaydetti.

Merkez'de çalışan Veteriner Hekim Pınar Karaköse, Kangal köpeklerinin kontrolsüzce yurt dışına çıkartıldığına işaret ederek, "Hayvansever görünüp bu hayvanlardan istifade edenler var. Biz devlet eliyle bunun önüne geçtik. Burada Kangal köpeğinin ırkı muhafaza edilecek." ifadesini kullandı.

Köpeklere çipli takip sistemi

Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Meraküm bölgesinde 143 dönümlük arazi üzerine kurulu Merkez'de, Kangal köpeklerinin genetiği çipli takip yazılım sistemi ile korunacak.

Soyağacı çıkartılacak köpekler, dünyanın neresinde olursa olsun takip edilebilecek. 109 köpek kapasiteli Merkez'de, yavru Kangallar çevrim içi olarak sahiplendirilecek.

Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yazlık ve kışlık padoklar, yürüyüş alanları, Kangal Köpeği Tanıtım Müzesi, showroom, yarışma alanları, veteriner kliniği, köpek barınak evleri, çocukların gezeceği alanlar ve restoran bulunuyor.

Merkez'de, Kangal köpekleri için çipli takip yazılım sistemi de geliştirildi. Söz konusu sistemle Kangal köpeklerinin soyağacı görülebilecek. Çip sayesinde köpeklerin nerede doğduğu, kim tarafından sahiplendirildiği gibi bilgilere ulaşılabilecek.

İl genelinde benzer çalışmalar yürüten diğer yapılarla koordineli olarak çalışacak Merkez aracılığıyla Kangal köpeği ırkının korunmasına yönelik faaliyetler tek elden yürütülecek.

Merkez, araştırma yapmak isteyen akademisyenlere uzun vadeli gözlem olanağı da sunacak. Veterinerlik ve laboratuvar hizmetleriyle istatistikler oluşturulacak, raporlamalar yapılacak. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak, aynı zamanda ırkın özelliklerinin bilimsel olarak belirginleşmesini sağlayacak.

Bölgesel kalkınmaya katkı

Merkez'in bir cazibe noktası olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması, küçükbaş hayvan varlığının korunmasını desteklemesi, turizme artı değer katması hedefleniyor.

İyi bir sürü koruyucusu bilinen Kangal köpekleri, Amerika'dan Afrika'ya kadar birçok kıtaya yayılmış durumda. Sahibine bağlılığıyla öne çıkan Kangal köpekleri, çocuklara karşı dostça davranışlarıyla tanınıyor. Kangallar, kurtlara karşı verdikleri mücadele nedeniyle "Anadolu Aslanı" olarak anılıyor. Bu köpekler, her türlü iklim koşuluna uyum sağlayabiliyor.