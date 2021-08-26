Anadolu başlar, vatan olmaya...

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a

Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu

Ardında Oğuz'un elli bin tuğu

Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

Ağustos ayı Türk milleti için zaferlerle dolu kutlu bir aydır. Bu kutlu ay da tattığımız zaferlerden en önemlisi de 26 Ağustos 1071’de Anadolu’yu ilelebet Türk yurdu olarak tescillediğimiz Malazgirt Savaşı’dır. Malazgirt Savaşı tarihe, “Yurt kuran Savaşı” olarak geçmiştir ki bu adlandırma Malazgirt’in Türk tarihi için ne ihtiva ettiğini bizlere daha iyi anlatmaktadır. 26 Ağustos 1071, Türk milleti için üzerinde devletinin payidar, milletinin mutlu ve huzurlu yaşayacağı ve mazlumlara yegâne sığınak olacak bir yurdun kurulduğu tarihtir.

Malazgirt, Haçlıların hala unutamadığı Türk tokadıdır!

Malazgirt, bin yıldır neden bu topraklarda olduğumuzun ayan beyan göstergesi ve tesadüfen Anadolu’ya düşmediğimizin en bariz kanıtıdır.

Malazgirt, Türk’ün makûs talihini tersine döndüğü, yüzyıllarca İslam âleminin sancağı olacak ve Batı’ya doğru akın akın İslam’ı taşıyacak devlet merkezinin temelinin atıldığı savaştır!

Anadolu, onu yurt kıldığımız 1071’den bugüne kadar bizi ana şefkatiyle kucaklamış ve hiç bırakmamış aziz yurdumuz… Bizde bu yurdu göğünde ki hilali sönmesin, minaresinde ki ezanı dinmesin ve bayrağında ki kırmızı solmasın diye bin yıldır kanlarımızla suluyoruz. Bu topraklar da yaşamanın bir bedeli var ve biz bu bedeli bihakkın 1071’den bu yana kanımızı, canımızı bu vatana feda ederek ödüyoruz. 1071’ten, 1923’e ve oradan da bugüne bu vatan için bizim ödediğimiz bedeli ödetmeden, yani kanımızın son damlasına kadar bu toprakları sulamadan Anadolu’yu kimseye yar etmeyeceğimizi haykırdık, haykırıyoruz.

Bugünkü yazımızı noktalarken, cümlelerimizin başında zikrettiğimiz Malazgirt Marşı’nın yazarı, destan şairimiz ve yine bir Ağustos ayında kaybettiğimiz ağabeyimiz merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu bir kere daha rahmetle anıyor ve son sözü de ona bırakıyorum:

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi

Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi

Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..

Nağramızdır bu gün gök gürültüsü,

Kanımızdır bugün yerin örtüsü

Gazi atlarımın nal parıltısı

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,

Anadolu başlar, vatan olmaya...

Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!