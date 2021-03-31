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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında yarın 719. maçına çıkacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya'nın TD Systems Baskonia ekibine konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 719. maçına çıkacak.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında yarın 719. maçına çıkacak

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.

TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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