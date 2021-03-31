Anadolu Efes, Avrupa kupalarında yarın 719. maçına çıkacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya'nın TD Systems Baskonia ekibine konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 719. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.

TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.