Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-80

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)
ANADOLU EFES: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8,Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan Tuncer
FENERBAHÇE BEKO: Brown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 31.
1'İNCİ PERİYOT: 23-16
DEVRE: 35-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61
BEŞ FAUL: 29.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)
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