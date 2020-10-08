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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-80

THY Avrupa Ligi 2'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-80

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)

ANADOLU EFES: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8,Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan Tuncer

FENERBAHÇE BEKO: Brown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 31.

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 35-42

3'ÜNCÜ  PERİYOT: 54-61

BEŞ FAUL: 29.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)

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