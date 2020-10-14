  • BIST 1.182
  • Altın 484,999
  • Dolar 7,9232
  • Euro 9,3048
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak Anadolu Efes-Litvanya karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.

Anadolu Efes'in 690. maçı
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 09:44
  • Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi14 Ekim 2020 Çarşamba 09:03
  • Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı14 Ekim 2020 Çarşamba 09:02
  • Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Hatayspor'da üç futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı13 Ekim 2020 Salı 23:04
  • A Milli Takım'da Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı13 Ekim 2020 Salı 20:49
  • MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma13 Ekim 2020 Salı 19:51
  • Buz hokeyinde ligler kasım ayında başlıyor13 Ekim 2020 Salı 11:17
  • Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak13 Ekim 2020 Salı 11:15
  • Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor13 Ekim 2020 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti