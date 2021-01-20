  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
SON DAKİKATBMM Başkanı Mustafa Şentop KOVİD-19 aşısı oldu
»

Anadolu Efes Rusya deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Rusya deplasmanında

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 707. maçına çıkacak
Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut Özil: Fenerbahçe formasını giyeceğim için çok mutluyum19 Ocak 2021 Salı 19:13
  • Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı19 Ocak 2021 Salı 14:54
  • Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı19 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Satrançta hedef 1 milyon lisanslı sporcu19 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Türkiye 2021'de tekerlekli sandalye teniste 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak19 Ocak 2021 Salı 14:46
  • İtalya'da Süper Kupa heyecanı19 Ocak 2021 Salı 11:20
  • Göztepe teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı19 Ocak 2021 Salı 11:19
  • Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak19 Ocak 2021 Salı 11:11
  • NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi19 Ocak 2021 Salı 11:10
  • İbrahimovic attı, Milan galibiyetlerine bir yenisini ekledi19 Ocak 2021 Salı 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti