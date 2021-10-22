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Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi.
Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi

Sezonun ilk 4 maçını yitiren Anadolu Efes, maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatamayan lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride geçti.

Maçın ikinci periyoduna alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin boyalı alanda rahat sayı üretmesine engel oldu. Maçtaki ilk 3 sayılık basketini Larkin ile bulan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-22 ile skoru lehine çevirdi. UNICS Kazan'ın alan savunmasına dönmesiyle zorlanan Anadolu Efes, Hezonja'nın üç sayılık basketine engel olamayınca 17. dakikada 8 sayı geriye düştü: 25-33. Rus ekibi, 8 üç sayılık atışın beşini sayıya çevirirken, Anadolu Efes aynı şekilde bulduğu fırsatların birini değerlendirebildi ve soyunma odasına 37-32 geride gitti.

İkinci yarıya iyi savunmayla başlayan ve 3 dakika sayı yemeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın pota altında bulduğu basketle 23. dakikada 38-37 öne geçti. Alan savunmasına karşın Canaan'ın üç sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikada 51-44 geriye düşerken, üçüncü periyodu da 51-47 geride tamamladı.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Maçın 35. dakikası 56-56 beraberlikle geçilirken son bölümde pota altını daha çok zorlayan Anadolu Efes, Bryant'ın basketiyle 28. dakikada 6 sayılık üstünlük (64-58) yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Moerman ile bulduğu sayılarla karşılaşmayı 71-68 kazandı.

Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanı farkındalığını artırmak amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Demet Özdemir oldu. Özdemir, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

"Hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz"
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'ı 71-68 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman; Erten Gazi, Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois'nın oyunuyla rakiplerini yendiklerini söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk beş dakikasından sonra savunmayı iyileştirdiklerini belirterek, "İkinci yarıda özellikle Erten Gazi'nin oyunda olduğu anlarda, Elijah ve Beaubois ile oyun kurucularını iyi savunduk. Bu akşamki galibiyet anahtarı buydu." dedi.

Her zaman oynadıkları basketbolu sergileyemediklerini vurgulayan Ataman, "Bugün hücumdan çok mutlu değilim ama bir gerçek var ki ana rotasyondan iki oyuncumuz, Micic ve Simon eksik. Hücum sistemimiz bu sebeple sorun yaşıyor. İkinci yarıda Elijah'dan iyi katkı aldık, kazanmanın bir yolunu bulduk. Gelecekle ilgili kaygım yok. Eminim ki Micic, Simon ve Anderson takıma katıldığında ana hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

UNICS Kazan Başantrenörü Velimir Perasovic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Maçı kazanma şansımız vardı ama Efes son çeyrekte bulduğu üç sayılıklarla hücumda daha iyi olan taraftı. Bu sayede maçı kazanan takım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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