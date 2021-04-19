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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Kaynak: Haber Kaynağı
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