  • BIST 1.574
  • Altın 416,194
  • Dolar 7,4393
  • Euro 8,9027
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris maçı saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

Avrupa'da 714. randevu
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PSG'nin yıldızı Mbappe, Messi'nin unvanını elinden aldı11 Mart 2021 Perşembe 10:15
  • Galatasaray'da yönetimin sabrını taşıran Belhanda olayının perde arkası10 Mart 2021 Çarşamba 22:34
  • Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz paylaşımı10 Mart 2021 Çarşamba 19:04
  • Rıza Çalımbay: Fatih Karagümrük maçı bizim için dönüm noktası10 Mart 2021 Çarşamba 19:02
  • Başakşehir - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu10 Mart 2021 Çarşamba 14:22
  • Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti10 Mart 2021 Çarşamba 13:03
  • Kayserispor, Uğur Kulaksız'ın ikinci döneminde de yükselişe geçti10 Mart 2021 Çarşamba 13:00
  • Milli boksör Tuğrulhan Erdemir 14 altın madalyanın ardından gözünü olimpiyatlara çevirdi10 Mart 2021 Çarşamba 11:58
  • Bakan Kasapoğlu: Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme hakkı yok10 Mart 2021 Çarşamba 11:49
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor10 Mart 2021 Çarşamba 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti