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Anadolu Efes'in konuğu Barcelona

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Barcelona'yı mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, averajla 10. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 4'ünü kaybeden Barcelona ise ikinci basamakta bulunuyor.

Anadolu Efes'in 702. maçı
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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