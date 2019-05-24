Anadolu iftarı

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği iftarda siyasetçileri, STK temsilcilerini, ulusal ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen yerel basın mensuplarını bir araya getirdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından Altındağ’daki tarihi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi. Önceki akşam düzenlenen iftara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın yanı sıra ulusal ve yerel basın mensubu, STK temsilcisi ile çok sayıda davetli katıldı.

ANADOLU MEDYASI MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTI

Dernek Başkanı Sinan Burhan yaptığı konuşmada, AYD olarak 320 üye ile 15 yıldır hizmet verdiklerini belirterek sadece yerel medyanın sorunları ile ilgilenmediklerini, Türkiye'yi ilgilendiren olaylarla da yakından ilgili olduklarını belirtti. Gezi olaylarında, 17/25 Aralık FETÖ darbesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlete verdikleri desteği hatırlatan Burhan, “Anadolu medyası olarak milli iradeye sahip çıktık" dedi. Burhan, mesleki anlamda yaptıkları faaliyetlerle ilgili de bilgi verdi. Burhan, son dönemlerde bazı uluslararası medya kuruluşların Türkiye’de sıkça yayın yapmasını normal bir durum olarak görmediğini ve bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ADEM ORMAN/HABERVAKTİM

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