Ankara Kızılcahamam ilçesinde yer alan Oruç Gazi ve Kırmızı Ebe türbeleri Anadolunun manevi ikliminin ve isminin verildiği yer olarak anılmaktadır. Oruç Gazi ve Kırmızı Ebenin hikayesi haberimizin içeriğindedir...

Anadolu ismi nereden gelmektedir? Anadolu ismini veren kimdir? Anadolu manevi iklimini sağlayanlar kimlerdir? Oruç Gazi kimdir? Kırmızı Ebe kimdir? Ankara’ya ne kadar mesafe uzaklıkta yer alır?

ORUÇ GAZİ VE KIRMIZI EBE TÜRBESİ

Ankaraya 76 km uzaklıkta yer alan Oruç Gazi ve Kırmız Ebe Taşlıca Mahallesi'nde Akdoğan’dan köyünden ayrılan 5 km. lik bir yol ile gidilir. Buradaki Oruç Gazi, Kırmızı Ebe türbeleri, Yalak Taşı ve Gelin Kayası ile ilgili menkıbe ve rivayetler bulunduğu görülmektedir.

Horasan Erenlerinden Oruç Gazi ve Kırmızı Ebe, Anadolu’nun İslâm-Türk ülkesi haline gelmesinde büyük emeği Derviş Gazi de denilen bu Erenler, Türk ordularından daha önce gelip, Diyar-ı Rum olarak bilinen bu topraklara yerleştiği bilinmektedir.

Kırmızı Ebe Türbesi:

Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı Alâaddin Keykubat Anadolu’nun İslâm-Türk ülkesi haline gelmesi için, kendisinden önce başlatılan seferlere devam eden Başköy Rum kalesini fethetmek üzere yol üzerindeki iken Taşlıca köyüne uğrar. Burada, yıllar önce gelip yerleşmiş kadın Erenlerden Kırmızı Ebe ve Oğlu Oruç yaşamaktadır. Kırmızı Ebe, Türk askerlerini karşılar ve kendilerine ayran ikram etmek ister. Yayıkta yeni çalkadığı taze ayranı, oradaki taş oluğa döker. Bütün asker de hem ayran içmek hem de kaplarını doldurmak için sıraya geçer. Herkes ayran içip kabını doldurduğu halde, taş yalaktaki ayran hiç tükenmez. Bu olay, Kırgız Ebe’nin evliyadan olduğunun ve ona Allah (C.C.) tarafından verilmiş bir keramet olduğu kesindir. Bu arada, ayran içip kaplarını dolduran askerlerle Kırgız Ebe arasında şu diyalog yaşanır:

-Doldurun Gazilerim,

-Doldur Ana,

-Doldurun yavrularım,

-Anadolu,

Bütün bir orduyu, bir bakraç ayran ile doyurduğu, Sultan’ın kulağına gider ve Kırgız Ebe’yi huzuruna davet eder. O’nda gördüğü keramet ile etkilenir ve çevre toprakları oğlu Oruç Gazi’ ye yurt olarak bağışlar. Buna dair Kırmızı Ebe‘ye bir berat verir. Kırmızı Ebe’nin türbesi köyün doğu çıkışında bir tepe üzerinde olup 2001'de hayırsever bir vatandaş tarafından restore edilmiştir.

Kırmızı Ebe için yol tarifi



Oruç Gazi Türbesi:

Kırmızı Ebe’nin oğlu olan Oruç Gazi’nin türbesi köyün batı ucundaki diğer mezarlığın içinde bulunur. Türbede Oruç Gazi’den başka onun ailesine ait olduğu sanılan üç mezar daha vardır. Eski ve virane haldeki türbe, 2001 yılında klasik Selçuklu tarzında restore edilmiştir.

Oruç gazi için yol tarifi