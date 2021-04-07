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Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 100. yıla özel sergi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla özel bir sergi düzenlendi. Sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 100. yıla özel sergi

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültürel değerlerin korunmasının, tarihe ve geleceğe duyulan ortak sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.

Tarihin izlerini taşıyan her bir eserin, toplumların ve kentlerin varlığını tamamlayarak kimliğini güçlendirdiğini belirten Yavuz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim Anadolu topraklarının tarihin her döneminde sayısız kültür varlığının inşasına şahitlik ettiğini dile getirdi.

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18 yılda 56 yeni müzenin açılışı gerçekleşti
Türkiye'nin dünyanın en zengin ve seçkin ülkelerinden biri olduğu gibi bunların korunması konusunda da dünyadaki en eski hafızaya ve geleneğe sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:
"1869'da Sultan Abdülaziz tarafından Müze-i Hümayun adıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğunun ilk müzesinden günümüze kadar ülkemizdeki müzecilik faaliyetleri güçlenerek devam etmektedir. Müzelerimizi ve müzecilik mesleğini uluslararası seviyeye yükseltmek ve bu alanda temsil etmek için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, 2002-2020 yılları arasında 156 müzemiz yenilenmiş, uluslararası ölçekte ses getiren toplam 56 yeni müzenin açılışı gerçekleştirilmiştir."

1997'de "Yılın Müzesi" seçildi
Müzecilik faaliyetlerinin 1921'de başladığı Anadolu Medeniyetleri Müzesinin kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müze olduğunu söyleyen Yavuz, müzede Anadolu'nun önemli arkeolojik merkezlerinin buluntularının da sergilendiğini söyledi.

Yavuz, müzenin sayısız uygarlıkların çok kıymetli eserlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak 1997'de Avrupa Müze Forumu tarafından 68 müze arasında birinci seçilerek "Yılın Müzesi" unvanını elde ettiğini hatırlattı.

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Panel ve mini konser düzenlendi
Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Hasan Pekmezci ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu'nun katıldığı "Anadolu Uygarlıklarında Sanat ve Estetik İzleri" konulu panel düzenlendi.
Programda, Ankara Devlet Opera ve Balesi opera sanatçıları Mehmet Yılmaz, Şenol Talınlı ve Ezgi Karakaya mini bir konser verdi.

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