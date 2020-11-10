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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür ulaşıma kapalı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.

Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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