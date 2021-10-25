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Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Yüzevler mevkisinde 3 ayrı noktada aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ankara yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan otoyolda trafik, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

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