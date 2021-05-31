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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 21 araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine yönlendiriyor.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor.

Ekipler araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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