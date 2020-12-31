  • BIST 1.478
  • Altın 449,975
  • Dolar 7,3851
  • Euro 9,0776
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirilecek

T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından “Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı”nın ikincisi gerçekleştirilecek.  
Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirilecek

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı hakkında yazılı açıklama yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun her bir karış toprağında tarih yattığına dikkat çekti. Anadolu tarihi ve kültürel değerlerini anlamak için öncelikli olarak Başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini çok iyi anlamak gerektiğini söyleyen Gökdemir “İkincisini gerçekleştireceğimiz çalıştayda Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız” dedi.

ANKARA 5 BİN YILLIK TARİHİ İLE ANADOLU’YA IŞIK TUTUYOR 
“Tarihi miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak ancak anlamak, anlatmak ve korumakla mümkündür” sloganı ile yola çıktıklarını belirten Gökdemir, 5 bin yıllık Tarih ve Kültür cenneti Ankara’nın Anadolu Tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan en önemli şehir konumunda olduğunu kaydetti. Avrupa, Aysa ve Afrika arasında ki yolların buluşma, kültürlerin kavuşma ve harman olma meydanı Ankara’da böylesine önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 

ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE STK’LARDAN BÜYÜK DESTEK
Çalıştay hakkında bilgi veren İbrahim Gökdemir 15 Aralık tarihi itibariyle başlattıkları çalışmalarda tarihi miraslarımıza sahip çıkmak açısından yaptıkları görsel çalışmalarda insanlarımıza bu miraslarımızı anlamanın, anlatmanın ve korumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiklerini belirtti. Ankara’da kamu kurumları, üniversiteler ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla Anadolu tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayının daha güçlü ses getirebilmesi için çeşitli ziyaretler yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gökdemir ciddi bir çalışma grubu oluşturduklarını kaydetti. 

Çalıştay’ın Pandemiden çıktığımız ilk anda gerçekleştirileceğini söyleyen Gökdemir “14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Ancak öyle görünüyor ki pandemi dolayısıyla bu tarihi Mart ayına kaydıracağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların Mart ayında kalkmasını umuyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesiste revizyon çalışması31 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • Emekler kazanca dönüşüyor31 Aralık 2020 Perşembe 10:15
  • Öğrencilere EBA desteği31 Aralık 2020 Perşembe 10:14
  • Güdül Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı31 Aralık 2020 Perşembe 04:34
  • Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı31 Aralık 2020 Perşembe 03:31
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 01:33
  • ABB'den baca kapağı ve ızgara düzenlemesi31 Aralık 2020 Perşembe 01:32
  • Nallıhan'daki Nasuh Paşa Camisi'nde çevre düzenlemesi yapıldı31 Aralık 2020 Perşembe 00:30
  • Başkentte yılbaşı önlemleri30 Aralık 2020 Çarşamba 15:38
  • Cansuyu Benin’de Külliye açtı30 Aralık 2020 Çarşamba 05:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti