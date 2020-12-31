T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından “Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı”nın ikincisi gerçekleştirilecek.

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı hakkında yazılı açıklama yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun her bir karış toprağında tarih yattığına dikkat çekti. Anadolu tarihi ve kültürel değerlerini anlamak için öncelikli olarak Başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini çok iyi anlamak gerektiğini söyleyen Gökdemir “İkincisini gerçekleştireceğimiz çalıştayda Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız” dedi.

ANKARA 5 BİN YILLIK TARİHİ İLE ANADOLU’YA IŞIK TUTUYOR

“Tarihi miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak ancak anlamak, anlatmak ve korumakla mümkündür” sloganı ile yola çıktıklarını belirten Gökdemir, 5 bin yıllık Tarih ve Kültür cenneti Ankara’nın Anadolu Tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan en önemli şehir konumunda olduğunu kaydetti. Avrupa, Aysa ve Afrika arasında ki yolların buluşma, kültürlerin kavuşma ve harman olma meydanı Ankara’da böylesine önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE STK’LARDAN BÜYÜK DESTEK

Çalıştay hakkında bilgi veren İbrahim Gökdemir 15 Aralık tarihi itibariyle başlattıkları çalışmalarda tarihi miraslarımıza sahip çıkmak açısından yaptıkları görsel çalışmalarda insanlarımıza bu miraslarımızı anlamanın, anlatmanın ve korumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiklerini belirtti. Ankara’da kamu kurumları, üniversiteler ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla Anadolu tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayının daha güçlü ses getirebilmesi için çeşitli ziyaretler yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gökdemir ciddi bir çalışma grubu oluşturduklarını kaydetti.

Çalıştay’ın Pandemiden çıktığımız ilk anda gerçekleştirileceğini söyleyen Gökdemir “14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Ancak öyle görünüyor ki pandemi dolayısıyla bu tarihi Mart ayına kaydıracağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların Mart ayında kalkmasını umuyoruz” dedi.