Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu yaşanırken, Kadıköy'de belediye temizlik işçileri file yardımıyla kıyıda temizlik çalışması yapıyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülüyor.

Kurbağalıdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken çöpler müsilajla birlikte kalın ve yoğun bir tabaka oluşturdu.

Kadıköy Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kıyılarda biriken müsilajı file yardımıyla toplayarak temizlik çalışmasını sürdürüyor.