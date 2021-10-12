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Anadolu Yıldız- 2021 tatbikatı brifingi düzenlendi

EGE Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı- 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı.
Anadolu Yıldız- 2021 tatbikatı brifingi düzenlendi

İzmir'de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı- 2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevi'nde yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı. Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Ümit Şahin, tatbikat hakkında bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin katılımıyla, Ege Denizi ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı- 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, iki aşamada yapılacak. Tatbikatın ilk aşaması yarın Ege Denizi'nde gerçekleştirilecek. Hava şartlarına göre Ege Denizi'nde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde, senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

Tatbikatın ikinci aşaması ise 14 Ekim'de İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı- 2021'in kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi müşterek arama kurtarma harekatı başlatacak. Tatbikatı 9 ülkeden 15 gözlemci takip edecek. Brifingin ardından tatbikatta kullanılacak araç ve gereçler Konak Orduevi’nde sergilendi.

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