Anadolu'da 'pik' korkusu

Bitlis'te koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlik ikinci emre kadar yasaklandı.

Bitlis genelinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlik ikinci emre kadar yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

"TOPLU EYLEMLERDE BULAŞMA RİSKİ VAR"

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR HER ŞEY YASAKLANDI"

"Bundan dolayı ilimiz genelinde Kovid-19 salgını emniyet tedbirleri kapsamında açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içinde girişlerinin, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem etkinliğe katılım amacıyla ilimizden çıkışlarının, İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden yasaklanmasına, alınan kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, 392 lira idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artış olduğunu söylemişti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de Anadolu'daki tehlikeye bu sözlerle dikkat çekmişti: Sağlık Bakanlığı'nın illere göre sayıları açıklaması önümüzü görmemizi sağlar. Normalleşme ile İstanbul için özel bir artış olduğunu düşünmüyorum. Ancak İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlerin etkisiyle diğer şehirlerde bir miktar artış olabileceği kanısındayız."