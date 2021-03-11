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AnadoluJet İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekleyerek, uçtuğu uluslararası nokta sayısını 20'ye çıkardı.
AnadoluJet İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekledi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İran'ın Urumiye kentini bugün itibarıyla uçuş ağına ekleyen AnadoluJet, uçtuğu uluslararası nokta sayısını 20'ye yükseltti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan icra edilecek Urumiye uçuşları ile İran'dan hareket edecek AnadoluJet misafirleri, Anadolu'nun dört bir yanına ve yurt dışında birçok noktaya aktarmalı uçuşlarla seyahat imkanı bulacak.

İstanbul-Urumiye arasında karşılıklı seferler, haftanın 2 günü gerçekleştirilecek. Seferler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 12.55’te, Urumiye Uluslararası Havalimanı'ndan ise saat 17.35’te düzenlenecek.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mart'a kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak. Ayrıntılı bilgiler "www.anadolujet.com" internet sitesinde yer alırken, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşılacak.

AnadoluJet, yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli seyahat gerçekleştirebilmeleri için gerekli hijyen önlemlerini alıyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Urumiye şehri, kültürel mirasıyla ön plana çıkıyor. Yılın belli dönemlerinde renginin pembeye dönmesiyle ünlenen Urumiye Gölü, gezginlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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