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AnadoluJet'ten ilkbahar ve yaz aylarına özel indirim

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, ilkbahar ve yaz aylarında yurt içinde gerçekleştireceği uçuşlarda vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunacak.
AnadoluJet'ten ilkbahar ve yaz aylarına özel indirim

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, 10-13 Aralık'ta tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletlerle 1 Nisan-31 Ekim 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma ayrıcalığı elde edeceği belirtildi.

Kampanyanın, KKTC hariç tüm yurt içi uçuşları kapsadığı, tüm ücret sınıfları ve paketlerinde geçerli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebek yolcular kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kampanya kapsamı dışında kalan tarihler için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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