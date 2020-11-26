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AnadoluJet'ten yurtiçi uçuşlarda geçerli kış kampanyası

AnadoluJet, yurtiçi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçuş kampanyası başlattı.
AnadoluJet'ten yurtiçi uçuşlarda geçerli kış kampanyası

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, 26-29 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak biletlerle 18 Aralık 2020-31 Mart 2121 tarihleri arasında vergiler hariç, yüzde 40 indirimli uçuş fırsatı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın, KKTC hariç tüm yurtiçi uçuşları kapsadığı ve tüm ücret, sınıf paketlerinde geçerli olduğu kaydedildi.

Bebek yolcuların kampanya kapsamı dışında olduğu ifade edilen açıklamada, "Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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