Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan'da tespit edilen Anadolu kökenli Roma Dönemine ait 412 eser daha Türkiye'ye getirildi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz'in iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiği küçük buluntu niteliğindeki eserler, 2015 yılında Macaristan gümrüğünde yakalandı. Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpol'ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi. Interpol, Türkiye’nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı. Eserlerin Anadolu kökenli oldukları, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla belirlendi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN UÇAĞI İLE GETİRİLDİ

Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler, Macaristan'a resmi temaslarda bulunmak üzere giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na törenle teslim edildi. Eserler, Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile dün akşam Türkiye'ye ulaştı. Ankara Esenboğa Havalimanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerine teslim edilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Twitter'dan tarihi eserlerin Türkiye'ye getirilme sürecine ilişkin görüntü paylaşılarak, "Anadolu'nun tarihî miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" denildi.