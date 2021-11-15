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Anadolu'nun 'Derviş'i vefatının 700. yılında dramatik sahne gösterimiyle anılacak

Yunus Emre'nin hayatını anlatan, senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya prömiyerini yapacak.
Anadolu'nun 'Derviş'i vefatının 700. yılında dramatik sahne gösterimiyle anılacak

"Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni" diyerek özlemini anlattığı Mevla'ya kavuşmasının üzerinden 700 yıl geçen Yunus Emre, dramatik sahne gösterimiyle anılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Derviş" adlı sahne gösterimi, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde izleyicilerin beğenisine ilk kez sunulacak.

"Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizelerinde olduğu gibi insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre, vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO'nun bu yılki anma ve kutlama yıl dönümleri arasında bulunuyor.

Türk dilinin ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan, şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen büyük ozanı anmak için Cumhurbaşkanlığı da bu yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutluyor.

Bu kapsamda "yetmiş iki millete bir göz ile bakmak" ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkı sağlayan Yunus Emre'nin hayatını anlatan bir eser hazırlandı.

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​​​​​​​Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", Yıldız Çankaya Sargın'ın sanat yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Multidisipliner sahne uygulaması örneği olan "Derviş", Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla sahneye konulacak.

Eserin dünya prömiyeri yarın saat 20.00'de, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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