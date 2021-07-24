Ankara'ya bir buçuk saat uzaklıkta yer alan "İç Anadolu'nun plajı" olarak bilinen Kırşehir Kaman'daki Savcılı Plajı, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

3 kilometre sahile sahip plajda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

İç Anadolu bölgesinin plajı olarak bilinen Kırşehir'in Kaman ilçesindeki 'Savcılı Plajı', bunaltıcı yaz sıcaklarında yüzmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Plaj, bayramda şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlarca doluyor.

İÇ ANADOLU'NUN PLAJI

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında yer alan Savcılı Plajı'nda yüzenler, bunaltıcı sıcak havalarda bir nebze olsun serinliyor. Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor.

ANKARA'YA 140 KM

Başkent Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, gün batımı manzarasının yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nden sonra en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesi olarak biliniyor. İç Anadolu'nun plajı olarak bilinen Savcılı'da güneşin batımında kartpostallık görüntüler oluşuyor. Plaj gün batımında fotoğraflar çekmek isteyenler tarafından bile dolup taşıyor.

Plaja şehir içinden ve şehir dışından binlerce kişi geliyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR

Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle de tercih ediliyor.

3 KM PLAJA SAHİP

3 kilometre sahile sahip Anadolu'nun plajı Savcılı, çevre illerden gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan görsel bir şölen sunuyor.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Plaj, bakım ve onarım nedeniyle yüzmeye geçici süreliğine kapalı. Ancak vatandaşlar yine de kapalı olan Savcılı Plajını dolduruyor. Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları yapılan alanda jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıyor. Jandarma vatandaşlara plajın kapalı olduğunu hatırlatarak, çıkmalarını istiyor. Vatandaşlar uyarılara aldırış etmeyerek plajın keyfini çıkarıyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA