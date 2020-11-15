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'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'da iki mevsim bir arada

Sonbaharda rengarenk görüntüsüyle büyüleyen Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'da iki mevsim bir arada

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı anda yaşıyor.

Sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla fotoğrafçıların ilgisini çeken Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Endemik bitki türleri ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı, yüksek kesimlerindeki kar yağışıyla birlikte oluşan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Sonbaharda dağdaki renklerin harmonisini görmeye gelen fotoğrafçılar, deklanşöre her basışlarında günbegün ayrı bir güzelliğe bürünen Ilgaz'ı karelerine yansıtıyor.

"Sonbaharın en güzel yaşandığı yerdeyiz"
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karının 1 Kasım'da düştüğüne işaret etti.

Kar yağışıyla birlikte Ilgaz'da çok güzel manzara oluştuğunu belirten Keleş, "Alt tarafında çam ormanlarının yeşili, sarının kahverenginin bin bir tonu ile sonbaharın en güzel yaşandığı yerdeyiz. Doğa fotoğrafçıları için burası bir cennet." diye konuştu.

Keleş, doğa fotoğrafçılarının sonbaharda Ilgaz Dağı'nı mutlaka ziyaret ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kastamonu'dan yola çıktığınızda 15-20 dakika içinde Beşdeğirmenler Vadisi'ne geliyorsunuz. Bu vadi sizi kartpostal güzelliğiyle Ilgaz'a yaklaştıracak. Yaklaştığınız her metrede farklı bir güzellik sizi sarıyor. Bu yolculuk cennetin içinden akan ırmak gibi. Renkleriyle insanı sarıp sarmalıyor. Özellikle kar yağdığı zaman Ilgaz'ın beyazlığını da buna eklersek bunu makineler bile yansıtmaya yetmiyor. Bunu görmek gerekiyor. Gelin sonbahar renklerini hep birlikte görelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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