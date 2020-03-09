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Anafartalar Çarşısı’nda 5 yıldır süren kiralama yasağı sona erdi.

Yıkılmayarak faaliyetine devam edeceği kesinleşen Anafartalar Çarşısı’nda 5 yıldır süren kiralama yasağı sona erdi. Çarşıdaki 111 iş yeri ve 40’a yakın dükkân yeni kiracılarını bekliyor.
Anafartalar Çarşısı’nda 5 yıldır süren kiralama yasağı sona erdi.

ÖZLENEN GÜNLER KAPIDA 
Kiralamaların yeniden başlamasıyla ilgili gazetemize bilgi veren çarşı yöneticisi Hamza Tanrıverdi, Başkent’in en eski çarşısında özlenen eski günlerin yeniden geleceğine inandıklarını söyledi. Çarşı’da dükkan kiraları 1000 ila 1500 TL arasında değişiyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anafartalar Çarşısı’ndaki “yeniden kiralama yasağı” sona erdi. 1964 yılında hizmete açılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilklerini barındıran Başkent’in en eski çarşısında, yaklaşık 5 yılın ardından kiralamalar geçtiğimiz hafta yeniden açıldı. 300 iş yeri ve çok sayıda dükkânın yer aldığı çarşıdaki esnafın kepenk kapatmasıyla yıllardır boş kalan 111 iş yeri ve 40’a yakın dükkân işletmeciler tarafından artık kiralanabilecek.  

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KİRALAR BİN İLA BİN 500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR 
Kiralamaların yeniden başlamasıyla ilgili gazetemize bilgi veren Anafartalar Çarşısı ve Ulus İş Hanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Tanrıverdi, “Ankara’nın göz bebeği paha biçilemeyen seramik çalışmalarıyla donatılmış Türkiye’nin ilk yürüyen merdivenli çarşısı Anafartalar Çarşısı nihayet kiralamaya yeniden açıldı. Bir işyerinin kira bedeli bin ila bin 500 TL civarıdır. Çanta, kemer, spor malzemeleri, çorap, çamaşır, deri ürünleri, ayakkabı, oyuncak, çocuk, bayan, erkek konfeksiyon ve giyim, kuru temizleme, saat, hediyelik eşya, ev gereçleri gibi işlerde ahilik ahlak ve faziletine uygun yeni işletmecileri beklemekteyiz” dedi. 

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EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Tanrıverdi, Anafartalar Çarşı’nın yeniden kiralamaya açılması konusunda destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere herkese teşekkürlerini bildirdi. Tanrıverdi, “Tüm esnafımızın ve Ankara’nın gözü aydın olsun, destek ve yardımlarıyla en zor anlarımızda bizlerin her zaman yanında olan ve hiç bırakmayan ailemize, müşterilerimize, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, esnaf ve temsilciliklerine, tüm dostlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu. 

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ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 56 yıllık Anafartalar Çarşısı’nın dekorasyonunun yapılacağını da açıklayan Tanrıverdi, “Yenilenecek dekorasyon ve Ulus’taki projelerle eski günlerimize yeniden dönmüş olacağız. Çarşımız eskisi gibi hareketlenecek” ifadelerini kullandı.  

İLKLERİ BARINDIRIYOR 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından geçtiğimiz aylarda yıkılmayacağı açıklanan Anafartalar Çarşı’sı, Başkent’in ilk çarşısı olmakla beraber başka anlamlarda da ilkleri barındırıyor. Cumhuriyet döneminde yürüyen merdiven, cephe asansörü ve ısıtma soğutma sisteminin kullanıldığı ilk çarşı olma özelliği taşıyor. Ayrıca çarşının duvarlarında; Cevdet Altuğ, Füreya Koral, Seniye Fenmen ve Attila Galatalı’nın seramik eserleri yer alıyor.
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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