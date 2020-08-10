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Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Conkbayırı'nda tören düzenlendi

Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla tören düzenlendi.
Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Conkbayırı'nda tören düzenlendi

Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Birleşik Krallığı temsilen Albay Piers Strudwick ile Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı okundu ve göndere Türk bayrağı çekildi.

Eceabat İlçe Müftüsü Sinan Çetin'in okuduğu duanın ardından tören sona erdi.

Törene, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ile sınırlı sayıda davetli katıldı.

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