Anahtar teslim modern saha

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayındaki toplantısında görüşülen Başkanlık yazısının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Tandoğan Tesisleri'nde kullanılamaz durumda bulunan futbol sahası, FIFA standartlarına uygun olarak yenilendi.

Eğitim kurumlarının yanı sıra amatör ve profesyonel spor kulüplerinin taleplerini imkânları ölçüsünde karşılamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sporun gelişmesine yönelik projelere hız verdi.



FIFA standartlarında olan ve 60 günde bitirilerek MKE Ankaragücü Spor Kulübe teslim edilen sahada, MKE Ankaragücü'nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma imkânına kavuştu.





Yapımı tamamlanan sahadan 400'ü altyapı sporcusu olmak üzere spor okuluna kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam 2 bin sporcunun faydalanacağı sahada antrenmanlara başladıklarını belirten MKE Ankaragücü Spor Kulübü Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

“Büyükşehir Belediyemizin Ankaragücü'ne destekleri kapsamında Tandoğan Sahamız yenilendi. FIFA standartlarında 103'e 68 metre ebatlarında modern sahamızda pazartesi gününden itibaren antrenmanlarımıza başladık. Uzun yıllardır atıl durumda olan sahamızın tekrar kullanıma açılması Ankaragücü Kulübü ve altyapısı için bir milattır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere kulübüm, futbolcularımız ve aileler adına teşekkür ediyorum.”