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Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda İlker Tez (30) öldü, 2 kişi yaralandı.
Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün gece yarısı sıralarında Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir oto galeride meydana geldi. Kimliği belirsiz 6 kişi, bir oto galeriyle tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği İlker Tez, babası Kemal Tez (49) ve Zafer Arıkan yaralandı. Şüpheliler otomobillerle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İlker Tez, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. İlker Tez'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis ekipleri firari 3 saldırganı daha yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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