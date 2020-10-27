Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Mersin’in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

EVLER BOŞALTILDI, KARA YOLU KAPATILDI

Mersin'in Anamur ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangını söndürmek için ekipler 5 helikopter, 76 arazöz, 5 dozer ve 304 personel ile mücadeleye devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği 50 hane boşaltılırken, Antalya-Mersin kara yolu da trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürmek için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan alevlere müdahale ediyor.