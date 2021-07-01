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Anayasa Mahkemesi eski milletvekili Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda, hak ihlali kararı verdi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi eski milletvekili Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının "ifade özgürlüğünü", dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 27'nci maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Genel Kurulun kısa kararının bir örneği, başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için mahkemesine gönderilecek.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in bireysel başvurusunun görüşülmesi ise ertelendi.

2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

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