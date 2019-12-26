Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı

Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'nın erişime engellenmesi hak ihlali.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

NİSAN 2017'DE KAPATILMIŞTI

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalıştığı gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını belirtmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu ifade edilmişti.

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulanmıştı.