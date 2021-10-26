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Anayasa Mahkemesine 335 binden fazla hak ihlali başvurusu yapıldı

Anayasa Mahkemesine (AYM), bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 30 Eylül 2021'e kadar, haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 335 bin 324 başvuru yapıldı.
Anayasa Mahkemesine 335 binden fazla hak ihlali başvurusu yapıldı

Bireysel başvuru istatistiklerini içeren rapor, mahkemenin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 30 Eylül 2021'e kadar AYM'ye 335 bin 324 hak ihlali başvurusu yapıldı.

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 276 bin 307'sini sonuçlandırdı. Başvuruları sonuçlandırma oranı yüzde 82,4 olarak kayıtlara geçti. 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda.

Başvuruların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı.

Yüksek mahkemece sonuçlandırılan 276 bin 307 başvurudan 246 bin 752'si kabul edilemez bulundu, 14 bin 911 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi.

İhlal kararı verilen başvurulardan yüzde 62,5'inde adil yargılanma hakkı, yüzde 19,1'inde mülkiyet hakkı, yüzde 4,2'sinde ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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