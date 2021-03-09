Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Bilgileri istenen sürede veya düzenli şekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen Adalet Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Demokratik Sol Partinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Partisinin 2016 ve 2017, Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Halkın Sesi Partisinin 2016, Ulusal Partinin 2016 ve 2017, Halkların Demokratik Partisinin 2016, Komünist Partinin 2016 ve 2017, Türkiye Komünist Partisinin 2016 ve 2017, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi sorumluları hakkında 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca, Adalet Partisinin 2016, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.