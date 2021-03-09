  • BIST 1.530
  • Altın 418,572
  • Dolar 7,6893
  • Euro 9,1198
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Bilgileri istenen sürede veya düzenli şekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen Adalet Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Demokratik Sol Partinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Partisinin 2016 ve 2017, Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Halkın Sesi Partisinin 2016, Ulusal Partinin 2016 ve 2017, Halkların Demokratik Partisinin 2016, Komünist Partinin 2016 ve 2017, Türkiye Komünist Partisinin 2016 ve 2017, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi sorumluları hakkında 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca, Adalet Partisinin 2016, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı09 Mart 2021 Salı 09:09
  • Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarında verilen hükümler iptal edildi09 Mart 2021 Salı 09:08
  • ABD, Venezuelalı göçmenlere 'Geçici Koruma Statüsü' verecek09 Mart 2021 Salı 09:08
  • Senegal'de serbest bırakılan muhalif lider Sonko: Sokak gösterileri devam edecek09 Mart 2021 Salı 09:07
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret09 Mart 2021 Salı 09:06
  • ABD Başkanı Biden'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız' mesajı09 Mart 2021 Salı 09:06
  • ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor09 Mart 2021 Salı 09:05
  • Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sokak olayları sonrası sükunet çağrısı yaptı09 Mart 2021 Salı 09:05
  • Taciz iddialarının ardından New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil tasarısı09 Mart 2021 Salı 09:04
  • ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Wisconsin'deki seçim sonuçlarıyla ilgili başvurusunu kabul etmedi09 Mart 2021 Salı 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti