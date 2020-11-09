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Anayasa profesörü Serap Yazıcı Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne katıldı

Anayasa profesörü akademisyen Serap Yazıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi’ne katıldı.
Anayasa profesörü Serap Yazıcı Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne katıldı

Yazıcı’nın Gelecek Partisi’ne katılımı, partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” modelini açıkladığı toplantıda ilan edildi.

Davutoğlu, Prof. Yazıcı’nın davetleri üzerine partilerine katıldığını, kendisinin artık partilerinin bir üyesi olduğunu duyurdu. 

Prof. Yazıcı, Gelecek Partisi’nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” modelini açıkladığı toplantıda bir konuşma yaptı. Toplantıya Prof. Dr. Ergun Özbudun da konuşmacı olarak katıldı. 

AK PARTİ’YLE DE ÇALIŞTI
Gelecek Partisi’ne katılan Prof. Dr. Serap Yazıcı, AK Parti’ye anayasa taslağı hazırlayan akademisyenler arasında yer almış, kamuoyu Yazıcı’yı bu dönem tanımıştı.

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