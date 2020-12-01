  • BIST 1.307
  • Altın 457,350
  • Dolar 7,8589
  • Euro 9,4051
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Andrew Bogut basketbolu bıraktı

Avustralyalı pivot Andrew Bogut, büyük kısmı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen aktif kariyerini noktaladı.
Andrew Bogut basketbolu bıraktı

36 yaşındaki Bogut, kendisine ait "Rogue Bogues" isimli podcast yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından emekli olmayı planladığını ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen organizasyonu beklemeye, fiziksel ve zihinsel açıdan hazır olmadığını belirtti.

2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 14 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı.

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,6 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Son 2 sezondur ülkesinin Sidney Kings takımında forma giyen Bogut'ı, sırtındaki ve ayak bileğindeki sakatlıklar zorluyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Andrew Bogut basketbolu bıraktı01 Aralık 2020 Salı 14:58
  • Down sendromlu milli atlet Münevvere'nin motivasyon kaynağı annesi01 Aralık 2020 Salı 11:49
  • Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona01 Aralık 2020 Salı 11:46
  • Kayserispor galibiyeti unuttu01 Aralık 2020 Salı 11:46
  • Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 39 takımdan 15'i teknik direktör değiştirdi01 Aralık 2020 Salı 11:45
  • Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile skora etki eden üçlü01 Aralık 2020 Salı 11:44
  • Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 35. maçına çıkacak01 Aralık 2020 Salı 11:43
  • Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak01 Aralık 2020 Salı 11:12
  • Göztepe deplasmanda 9 maç sonra kazandı01 Aralık 2020 Salı 10:33
  • Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı01 Aralık 2020 Salı 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti