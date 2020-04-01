Andrew Jack kim? Andrew Jack koronavirüsten mi öldü?

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren ünlü sinema oyuncusu Andrew Jack kimdir? Oynadığı önemli filmler hangileri?

Andrew Jack kimdir? Andrew Jack’in oynadığı önemli filmler hangileri?

Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Andrew Jack , 24 Ocak 1944 Londra doğumluydu.

Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Captain America' ve 'Siyah Giyinen Adamlar' gibi filmlerde de görev yapmıştı.

Andrew Jack’in oynadığı önemli filmler hangileri?

Andrew Jack'in önemli rolleri arasında Stars Wars filmi serisi yer alıyor. Andrew Jack, Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.