Anfa Bitki Evi Üçüncü Şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı’nda Açtı

Uzun yıllardır mevsimlik çiçek ve bitkilerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi, gelen yoğun talep nedeniyle kentin farklı noktalarında da hizmet vermeye devam ediyor.

Altınpark ve Mogan Parkı’ndan sonra üçüncü şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı’nda açan ANFA Bitki Evi kahve çiçeğinden yasemin çiçeğine, menekşeden kaktüse, kasımpatından para çiçeğine rengarenk ve mevsimlik çiçekleri satışa sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark ve Mogan Park’ta bulunan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek üçüncü şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı’nda açtı.

İç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel mevsimlik çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam eden ANFA Bitki Evi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 30 Ağustos Zafer Parkı’nda açtığı yeni şubesinde hizmet vermeye başladı.





HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

30 Ağustos Parkı girişi 17. Sokak Söğütözü Çankaya adresinde hizmet vermeye başlayan ANFA Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Park içerisinde keyifli vakit geçiren vatandaşlardan tam not alan Bitki Evi’nde; kahve çiçeğinden yasemin çiçeğine, menekşeden kaktüse, kasımpatından para çiçeğine rengarenk çiçekler satışa sunuluyor.

Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle ANFA Bitki Evi’nin dikkatini çektiğini belirten Meral Kuş adlı vatandaş yeni şubeyi çok beğendiğini, “Gerçekten çok güzel, şahane olmuş bayıldım. Teşekkür ediyorum buraya açıldığı için. Kasımpatı mevsimi diye hemen satın aldım” sözleriyle dile getirirken, Esra Şahin adlı bir diğer vatandaş da, “Çok güzel düşünülmüş, yürüyüş için sıklıkla geldiğim bir yer. Bitki Evi’nin açılmasına arkadaşlarımla çok sevindik. Çiçeksever herkes gelmeli” dedi.