ANFA Bitki Evi'nin ikinci şubesi Mogan’da açıldı

Büyükşehir Belediyesinin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek ikinci şubesini Mogan Park’ta açtı.

İç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam eden ANFA Bitki Evi gelen yoğun talep üzerine Gölbaşı Mogan Park’taki yeni şubesinde hizmet vermeye başladı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Karşıyaka Mahallesi, Mogan Rekreasyon Alanı içerisindeki Küme Evleri 17 numarada hizmet vermeye başlayan ANFA Bitki Evi, pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

İlçede yaşayan vatandaşlardan tam not alan Bitki Evi’nde papatyadan minyatür güle, camgüzelinden 11 ay çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına kadar rengarenk çiçekler satışa sunuluyor. Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle ANFA Bitki Evi’nin dikkatini çektiğini belirten Larissa Lutkova Türkkan adlı vatandaş yeni şubeyi çok beğendiğini, “Park içerisinde neredeyse her gün geziyorum. İlk defa burada çiçeklerin olduğunu ve Bitki Evi’ni gördüm. Merak ettim neler olduğunu gelip görmek istedim. Bahçeme burdan çiçek alacağım” sözleriyle dile getirdi.