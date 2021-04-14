ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya veriyor

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; şehrin birçok noktasında yer alan çay bahçesi, futbol, basketbol ve halı saha, kafe, büfe ve dükkanları ihale yoluyla kiraya verecek. 40 taşınmazın kiralama ihalesi, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

ANFA Genel Müdürlüğü, Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda 20, Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı’nda 8, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı’nda ise 5 iş yeri başta olmak üzere Anafartalar Çarşısı, Kocabeyoğlu Pasajı, Bahçelievler Semt Hali, Hacıbayram Mahallesi, Pursaklar Avrupa Birliği Park Alanı, Dikmen 1. Etap ile Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan gayrimenkuller için kiralama ihalesine çıkacak.

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale dokümanını ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara adresinde bulunan Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğü’ne gelerek inceleyebilecek.

İHALE AYRINTILARINA İNTERNET ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLİR

Kiralanacak iş yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise “https://www.anfa.com.tr/haberler/anfa-dan-kiralik-is-yerleri--968852/” adresi üzerinden de ulaşabilecek.

İstekliler 150 TL şartname ücreti karşılığında 1. Kısım için en geç 15 Nisan saat 14.00, 2. Kısım için ise 16 Nisan saat 14.00'e kadar başvuruda bulunabilecek ya da (0312) 596 90 00/1903-1911-1913’ no’lu telefondan bilgi alabilecek.

Pandemi sürecinde hijyen ve mesafe kurallarına göre gerçekleştirilecek ihalede ilk etapta 20 taşınmaz için 15 Nisan’da saat 14.00’da, diğer 20 taşınmaz için de ikinci ihale 16 Nisan’da da saat 14.00’da Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Aydınlıkevler adresinde yer alan ANFA İhale Salonu’nda yapılacak.