  • BIST 1.409
  • Altın 452,066
  • Dolar 8,0955
  • Euro 9,6942
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya veriyor

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; şehrin birçok noktasında yer alan çay bahçesi, futbol, basketbol ve halı saha, kafe, büfe ve dükkanları ihale yoluyla kiraya verecek. 40 taşınmazın kiralama ihalesi, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.
ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya veriyor

ANFA Genel Müdürlüğü, Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda 20, Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı’nda 8, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı’nda ise 5 iş yeri başta olmak üzere Anafartalar Çarşısı, Kocabeyoğlu Pasajı, Bahçelievler Semt Hali, Hacıbayram Mahallesi, Pursaklar Avrupa Birliği Park Alanı, Dikmen 1. Etap ile Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan gayrimenkuller için kiralama ihalesine çıkacak.

anfa-kiralama.jpg

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale dokümanını ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara adresinde bulunan Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğü’ne gelerek inceleyebilecek.

104-968852.jpeg

İHALE AYRINTILARINA İNTERNET ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLİR
Kiralanacak iş yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise “https://www.anfa.com.tr/haberler/anfa-dan-kiralik-is-yerleri--968852/” adresi üzerinden de ulaşabilecek.

547-968852.jpeg

İstekliler 150 TL şartname ücreti karşılığında 1. Kısım için en geç 15 Nisan saat 14.00, 2. Kısım için ise 16 Nisan saat 14.00'e kadar başvuruda bulunabilecek ya da (0312) 596 90 00/1903-1911-1913’ no’lu telefondan bilgi alabilecek.

Pandemi sürecinde hijyen ve mesafe kurallarına göre gerçekleştirilecek ihalede ilk etapta 20 taşınmaz için 15 Nisan’da saat 14.00’da, diğer 20 taşınmaz için de ikinci ihale 16 Nisan’da da saat 14.00’da Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Aydınlıkevler adresinde yer alan ANFA İhale Salonu’nda yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 350 gram susamlı pideler 2.5 TL'den satılıyor15 Nisan 2021 Perşembe 00:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporları açıklandı15 Nisan 2021 Perşembe 00:14
  • Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında onları unutmadı15 Nisan 2021 Perşembe 00:10
  • Cansuyu, Beninli muhtaçlara yardımları ulaştırdı14 Nisan 2021 Çarşamba 03:20
  • Mamak’ta Ramazan Etkinlikleri Dijitale Taşındı14 Nisan 2021 Çarşamba 02:24
  • Bin 486 ton atık cam toplandı14 Nisan 2021 Çarşamba 01:22
  • Yenimahalle parkları yaza hazırlanıyor14 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
  • Sincan Belediyesi'nden 1. Sınıf Atığa Destek14 Nisan 2021 Çarşamba 00:26
  • Pursaklar’a yeni meydan çok yakışacak14 Nisan 2021 Çarşamba 00:25
  • Başkan Altınok’tan ramazan mesajı14 Nisan 2021 Çarşamba 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti