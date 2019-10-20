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ANFO Başkanı Feyzi Gündoğdu: Vesikalık çilesi son bulacak

ANFO Başkanı Feyzi Gündoğdu geliştirdikleri “foto bank” adlı proje ile vatandaşın vesikalık çilesinin son bulacağını söyledi.
ANFO Başkanı Feyzi Gündoğdu: Vesikalık çilesi son bulacak

Ankara Fotoğrafçılar Odası (ANFO) Başkan Feyzi Gündoğdu, üzerinde çalıştıkları “foto bank” adlı projeyi gazetemize anlattı. Gündoğdu bu proje ile bir vatandaşın bir ilde çektirdiği fotoğrafın tüm Türkiye’de ki kamu kurumlarında kullanılabileceğini, böylelikle kağıt, tarayıcı ve webcam israfının önüne geçileceğini söyledi. Gündoğdu, “Alt yapı desteğini TÜRKSAT verecek. Her şey kişisel verileri koruma kanununa uygun yapılacak. Devletin güncel fotoğraf alma ihtiyacı karşılanacak” dedi.

KAYIPLAR, PROJE ÜRETMEYE YÖNELTTİ

Gündoğdu, fotoğrafçılık mesleği denilince akla ilk gelen işin vesikalık fotoğraflar olduğunu, biyometrik fotoğraflara geçildiği andan itibaren ise sektörde bazı sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntılarında kendilerini çözüm arayışına ittiğini belirtti. Gündoğdu, “Bazı kamu kurumlarının foto kabin kurarak vesikalık fotoğrafları kendilerinin çekmesi işlerimizi azalttı. E-okul sisteminde bazı fotoğrafçıların okulları tekeline alması bizim azımsanmayacak kayıplara uğramamıza neden oldu. Bu gibi nedenlerden dolayı da bir proje üretme gereği duyduk.”

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TÜM KAMU KURUMLARI FAYDALANACAK

“Yaptığımız istişareler sonucunda “foto bank” diye bir sistem geliştirdik. “Foto bank” Türkiye’nin neresinde bir fotoğraf çekilirse çekilsin hepsini bir serverda toplayacak bir proje. Burada server desteğini de TÜRKSAT sağlıyor. TÜRKSAT’ın kontrolü altında, kişisel verileri koruma kanununa uygun olarak toplanacak fotoğraflar; vatandaş hangi kuruma giderse gitsin o kurumlar tarafından bu ortak ağdan alınıp kullanabilecek. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman da tüm kamu kurumları fotoğraf ihtiyaçlarını buradan giderebilecek” dedi.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Hayata geçirilecek bu proje ile tarayıcı, kağıt vb. gibi giderlerinin de önüne geçileceğine dikkat çeken Gündoğdu, “Cumhurbaşkanlığına bu projeyi sunduk. Devletimize de büyük katkısı olacak. Çünkü kâğıdı dışarıdan ithal ediyoruz, tarayıcılar, webcamlar dışarıdan alınıyor. Bu projeye ile bu masraflar ortadan kalkacak. Herkes için karlı bir iş olacak. Bunun yanı sıra devletin güncel fotoğraf alması sağlanacak. Kişi stüdyoya gelip fotoğrafını çektirdiği zaman, sisteme yüklenecek ve onlarca yerde o fotoğraf kullanılabilecek. Aynı zamanda fotoğrafın çekildiği tarihte belli olacak. Özellikle biyometrik fotoğraflarda devletin işi kolaylaşacak” diye konuştu.

DEVLET DESTEĞİ LAZIM

Projenin hayata geçirilmesi ile fotoğrafçı esnafının da ayakta kalacağına işaret eden Gündoğdu, “Bu projeyi kurabilecek gücümüz var ama devlet desteği olmazsa bizim kurduğumuz proje bir işe yaramaz. Devletin kurumlara fotoğrafı buradan kullanacaksınız demesi lazım. Fotoğraflar tarayıcıdan sisteme yüklendiğinde görüntüde kayba uğruyor. Bu kayıp yüzde 30’lara çıkıyor, aynı şekilde fotoğrafın basımını yaparken de yüzde 5 ila 10 arasında bir kayıp oluyor. Bu projede görüntü kalitesinde kayıp sıfıra inecek.”

ZAMAN VE PARA KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

“Vatandaş aynı zamanda yanında fotoğraf taşımak zorunda kalmayacak. Ankara’dan Ardahan’a resmi bir iş için giden vatandaş bilmediği bir şehirde fotoğrafçı aramayacak. Gittiği kamu kurumu sisteme girecek ve oradan fotoğrafı alacak. Böylece zaman kaybının da önüne geçilecek ve işlemler hızlanacak.”

KAYIT DIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

“Sistemde odaya kayıtlı fotoğrafçılara bir şifre verilecek ve her önüne gelen sisteme fotoğraf yükleyemeyecek. Bu sistemi kurarsak Ankara odası olarak tüm fotoğrafçılara bir şifre vereceğiz. Böylece her önüne gelen fotoğraf yükleyemeyeceği gibi herkes de sistemden fotoğraf alamayacak. Her şey kişisel verileri koruma kanuna göre yapılacak. Alınan şifre ile kayıt dışının da önüne geçilecek. Ankara’da 100’e yakın kayıt dışı çalışan, vergisini ödemeyen fotoğrafçılar var. Bu sistemle bunlarda mecbur kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Projenin artıları çok fazla” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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