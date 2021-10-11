Angara TV Test Yayınları Başladı

Angara TV’nin ilkeli bir yayın politikası izleyerek Keçiören Belediyesinin hizmetlerini vatandaşlara doğru kaynaktan aktaracağını da söyleyen Altınok, “Angara TV program yapımcılarımız ve gazeteci arkadaşlarımız önce vicdanlarına karşı sonra belediyemize ve milletimize karşı sorumluluk bilinciyle içerikler hazırlıyor. Bu anlamda vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı bir yayın çizgisi oluşturuyoruz. Bir yandan da Keçiören’in ve Ankara’nın keşfedilmesi gereken değerlerini bu mecramızla gün yüzüne çıkarıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Altınok, Angara TV’nin yaklaşık 6 aydır yayın hayatını sürdüren Radyo Angara ile koordineli bir şekilde yayın yapacağını da dile getirdi.
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