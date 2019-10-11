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ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: 2020 Ankara'nın olsun

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız 2020 yılının ‘Başkent Ankara Yılı’ olması için öneride bulundu. Yıldız, “TBMM’nin 100’üncü yılında Ankara’nın cazibe merkezine oluşması için iyi bir fırsat” dedi.
ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: 2020 Ankara'nın olsun

Başkent’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız’dan gazetemiz aracılığıyla ilk kez duyurduğu bir öneri geldi. Başkan Yıldız, 2020 yılının 1920 yılında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 100’üncü yılı olduğuna dikkat çekerek ‘2020 Başkent Ankara Yılı’ olmasını istediklerini söyledi. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni bilgilendirdiklerini ve girişimde bulunduklarını söyleyen Yıldız, “Ankara böyle bir yıl ve bir dolu etkinlikle cazibe merkezi olma yolunda iyi bir başlangıç yapabilir. Bunu hep beraber yapalım” dedi. 

2020 YILIN BAŞKENT’İN OLSUN BİZ DE DESTEK OLALIM

23 Nisan 2020’de Milli Mücadele’nin merkezi konumundaki TBMM’nin açılışının 100’üncü yılını kutlayacağımızı ifade eden Yıldız, bu yıla yakışanın ‘2020 Başkent Ankara Yılı’ olacağını söyledi. Yıldız, “Geçen sene biliyorsunuz 2019 Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. Şu an oraya turist akıyor. 2018’de Truva yılı ilan edilmişti. Ve o bölgelerin turizmine büyük katkıları oldu. Tabi o yılın nasıl belirlendiğine devletimiz karar veriyor. 2020 yılı Gazi Meclis’imizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü. Bu 100 yılda gelen bir şey. Bunu bir şansa çevirip yeni nesillere aktarabileceğimiz fırsata çevirelim. Başkent’i bir çekim merkezine çevirip yıl boyunca yapılan etkinliklerle kentin ekonomisine, turizmine, katma değerine katkıda bulunalım. Her ay Başkent’in çekim merkezi olabilecek yerlerini duyuralım, anlatalım. Biz bunu sahiplenmiyoruz. Bir rol çalma derdimizde yok. Amacımız Ankara kazansın. Hep beraber bizde üzerimize düşen ne varsa yapalım” diye konuştu. 

BAŞKENT ÖZELLİĞİNİN YANI SIRA BİRÇOK ÖZELLİĞİ VAR

Yıldız, Ankara’nın Başkent olmasından kaynaklı her zaman bu kimliğiyle ön planda olduğunu ancak kent bilincinin oluşması gerektiğine dikkat çekerek, “Bizim STK’mızın başında Ankara yazar ve bizim bu şehre bir sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ankara Başkent olduğu için sürekli Başkent kimliği ile ön plana çıkmış. Başkent kimliğini çıkardığımız zaman maalesef Ankara kendi özellikleriyle ön plana çıkamamış. İşte bizde tam bu noktada 2020’nin ‘Başkent Ankara Yılı’ olmasını teklif ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara İl Müdürü’müz ile görüştük, Ankara Valiliği’mize söyledik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne önerdik” şeklinde konuştu. 

YAVAŞ’TAN SÖZÜMÜZÜ ALDIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden de tanıtım amaçlı bir tarihi ev istediklerini ve uluslararası görüşmelerini burada yapmak istediklerini söyleyen Yıldız, “Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan tek bir şey istedik. Yaklaşık 14-15 tane eski Ankara Evi dediğimiz evlerden var. Bunlardan bir tanesini bizim sorumluluğumuza verin. Tapusu sizde olsun. Bizler otel köşelerinde, yabancı misafirlere yemek vereceğimize yine Ankara tarihini anlattığımız bir evimiz olsun. Orayı genel merkez olarak kullanmayacağız. Başkanımızdan ne iş, ne arsa bunları istemedik. Sağolsun sözümüzü aldık. Biz o evin bakımını yapalım üstlenelim. Amacımız Ankara’yı tanıtmak, yabancı konuklara o mekânları göstermek” diye konuştu.  

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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