ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: Başkent’in ihracatını artıracağız

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız Başkent’in ihracatını geliştirmek için büyükelçiliklere yakınlıklarını fırsata çevirerek kullanmak istediklerini söyledi. Yıldız Başkent’in aynı zaman bir sanayi şehrini olduğunu da ekledi.

Başkent’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından 40’a yakın meslek dalını içinde barındıran Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız gazetemize konuştu. ANGİAD başkanlığına bu yılın başında gelen Başkan Yıldız başlıca hedeflerinden birinin büyükelçiliklere yakın olmanın şansını kullanarak Başkent’te dış ticareti canlandırmak istediklerini söyledi. Başkan Yıldız, “Hiç ihracat yapmamış üyelerimizi ihracata, yapanları da daha da artırmaya çalışacağız” dedi. Öte yandan ANGİAD Başkanı Yıldız, Başkent’in memur şehrinin yanı sıra 10’a yakın organize sanayi bölgesi ile bir sanayi şehrine dönüştüğünü de belirtti.

ELÇİLİKLERİ YAKINLIĞIMIZ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ

Dernek olarak Başkent’te bulunmalarından dolayı büyükelçiliklere yakın olduklarını belirten ve bunu ihracat için fırsata çevirmek istediklerini söyleyen şu ifadelere yer verdi:

“ANGİAD’ın büyük şanslarından biri de büyükelçikliklerin hemen yanı başımızda olması. Bunu biz şansa çevirmek istiyoruz. Bugüne dek belki tam anlamıyla bu şans, fırsat kullanılmamış. Hiç ihracat yapmamış üyelerimizi ihracata, yapanları da daha artırmaya çalışacağız. Ankara’nın bütün imkânlarını kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.”

ARTIK HEM MEMUR HEM SANAYİ ŞEHRİ

Başkent’in coğrafi konumunun da sanayi şehri olmasına elverişli olduğunu Anadolu’nun merkezinde büyün limanlara yakın bir noktada bulunduğunu belirten ANGİAD Başkanı Yıldız, “Ankara artık memur kentinden ziyade bir sanayi şehrine dönüştü. 10’a yakın organize sanayi bölgesi var. Baktığımızda sanayi kuruluşlarında ilk 100’e giren firmalarda çoğunluğu hep Ankara’dan geliyor. Bir liman şehri olmamasına karşın bütün limanlara yakın. Bunu fırsata çevirmek bunu iyi kullanmak bizim elimizde. Ayrıca Başkent’te bulunmamız sebebiyle de bürokrasiye yakınız. Türkiye’nin her yerinden olan üyelerimizin yaşadıkları sorunları, talepleri doğrudan bakanlıklarımıza iletiyoruz.” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ

Ortak kimlikleri olan genç kelimesinin hakkını vermeye çalıştıklarını bu kapsama genç girişimci olmak isteyen üniversiteli gençleri, yatırımcılarla buluşturduklarını söyleyen ANGİAD Başkanı Yıldız, “Girişimcilik kurulumuz var. Akıllarında fikir olan girişimciliğe hevesli öğrencilerimizi yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ortak kimliğimiz olan genç kelimesini üyemiz olmayan ama genç girişimci arkadaşlara da bir sorumluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde yürüttüğümüz bir proje var. Belirli bir yaşa gelmiş girişimci olmayan kişilere, erken yaşta tecrübe edinmiş arkadaşların bunu aktarması. Biz buna ters mentörlük diyoruz. Yine Avrupa Birliği’nin bir sosyal sorumluluk projesidir” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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