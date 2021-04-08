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Ani manevra yapan sürücünün öldüğü kazada navigasyon açık kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Melek Aslan (32) hayatını kaybetti, araçta bulunan Samet Hafızoğlu (33) ise ağır yaralandı.
Ani manevra yapan sürücünün öldüğü kazada navigasyon açık kaldı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca'dan Bornova istikametine giden Melek Aslan yönetimindeki 35 AIE 031 plakalı otomobil, iddiaya göre ani manevra yaparak sağ şeride geçince F.Ç. (42) yönetimindeki  20 P 1828 plakalı TIR'ın 20 P 1829 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melek Aslan'ın otomobili demir yığınına dönerken, kazayı gören sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak, otoyoldaki trafik akışını tek şeritten sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Melek Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde yolcu konumunda bulunan Samet Hafızoğlu ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Hafızoğlu, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Hafızoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇEVREYOLUNDA ULAŞIM 3 SAAT TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada Melek Aslan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından itfiaye ekiplerince otomobilden çıkartılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. TIR sürücüsü F.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı. İzmir Çevreyolu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ile normale döndü.

CEP TELEFONUNDA NAVİGASYON AÇIK KALMIŞ

Bu arada polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturmada ilginç ayrıntı ortaya çıktı. Otomobilde yapılan kontrolde Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığı için sol şeritten sağ şeride ani manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin edilirken, polisin de bu yönde rapor tuttuğu öğrenildi. Kaza yerinden 20 metre geride kavşak olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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