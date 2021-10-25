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Anılar Ölümsüzleşiyor

Gölbaşı Belediyesi anıları ölümsüzleştirmek amacıyla Gölbaşı Atatürk Sahil Park’a fotoğraf çekimi alanı kurdu.
Anılar Ölümsüzleşiyor

Gölbaşı; doğası, atmosferi ve Ankara’nın incisi Mogan Gölü manzarası ile pek çok fotoğrafçının ve fotoğraf çekilmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Atatürk Sahil Park’a yerleştirilen fotoğraf alanı büyük ilgi ile karşılanıyor. Son olarak Atatürk Sahil Park’a yerleştirilen fotoğraf çekim makinasının vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Önce Ankaralı sonra da ülkemizin güzel insanlarını Gölbaşımızın güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Gölbaşımızın eşsiz manzarası sizleri kucaklamaya hazır. Sizler için kurmuş olduğumuz fotoğraf çekilme alanı sayesinde anında karelerinizi sizler ile buluşturuyoruz. Gelin #moganaışığınıyansıt etiketi ile ölümsüzleştirdiğiniz anılarınızı bizimle paylaşın. Bizlerde sosyal medya hesaplarımızda sizlerin güzelliklerini sayfamıza taşıyalım” dedi.

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