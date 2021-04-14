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ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı açıkladı "Mobilya Fiyatları Artabilir"

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı mobilya hammaddesi üretiminin düştüğünü belirterek, bunun hem üretim maliyetini artırdığını hem de önümüzde günlerde mobilya fiyatlarında yüzde 20’lik bir artışa neden olabileceğini söyledi. 
ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı açıkladı "Mobilya Fiyatları Artabilir"

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı pandemi nedeniyle dünyada mobilya üretiminde kullanılan hammadde üretiminin düştüğünü ve bununda mobilya üretim maliyetlerine yansıdığını söyledi. Başkan Taklacı, üretimde yaşanan yüzde 25’lik artışın önümüzdeki günlerde mobilya fiyatlarına da yansıtılabileceğinin altını çizerken, sünger fiyatının yüzde yüze yakın zamlandığını söyledi. 

MOBİLYA FİYATLARINA YANSIYABİLİR 
Başkan Taklacı hammaddede yaşanan fiyat artışının tüketiciye yansıyabileceğini belirterek, “ Kur hareketli, pek çok ürünün fiyatı da buna bağlı olarak hareketli. Bu böyle giderse mobilya fiyatlarında da hareketlenme kaçınılmaz olur. Ham maddeye gelen zammı üretici de fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Önümüzdeki süreçte bu artışın yüzde 20-25 civarında mobilya fiyatlarında olabileceğini düşünüyorum. Bizler üreticiyi düşündüğümüz kadar tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Özellikle yeni evlenen çiftlerimizin uygun fiyata alışverişlerini yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. 

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SÜNGER YÜZDE 100 ARTTI 
Mobilya üretiminde kullanılan süngerin fiyatının kısa sürede yüzde 100 bir artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan Taklacı, “Türkiye sünger hammaddesinde dışarıya bağımlı ve bununla birlikte yüzde 100 e yakın zamlar var. 300-400 liraya alınan sünger bugün 700-800 liraya kadar çıktı.  Almanya, Hollanda, Amerika hammadde tedarikçileridir. Ülkemizde yeterli hammadde gönderilmediği zaman fiyatlar artış gösteriyor. Ülkemizde petrokimya tesisi kurulması gerekiyor. Plastik, kauçuk ve boya malzemesine baktığımızda yine hammadde yurt dışına bağımlı şekilde” ifadelerine yer verdi. 

İHRACATTAN ÖNCE İÇ PAZARIN İHTİYACI ÖNEMLİ 
İhracatın ülke içerisinde ihtiyaç karşılanmadan yapılmaması gerektiğine ve kota konulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Taklacı, “Mobilya üretiminde kullanılan ürünlerin Türkiye’de ihtiyacın tamamı karşılanmadan ihraç edilmesi sektörde fiyatın artışına neden oluyor. Mobilya sektörü ülkemiz için önemli ve gelişme açık bir sektör. Kalifiye elemanlarımız, iyi ustalarımız var. Buradaki gelişimi ve ihtiyacı karşılandıktan sonra üretilen ürünler tabi ki ihraç edilecek. Ancak her zaman dediğimiz gibi öncelik yurt içi sonra yurt dışı olmalı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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